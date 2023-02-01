Глава МИД Литвы заявил, что не видит смысла в посольствах России в Европе

Посольства России в странах Европы не нужны, считает министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Слова главы внешнеполитического ведомства приводит ELTA.

«Военное преступление»: В Госдуме обвинили Литву в эскалации конфликта на Украине

«Нет никакого смысла держать российские посольства в какой-либо столице Европы», — заявил Ландсбергис.

По словам главы МИД Литвы, в большинстве случаев диппредставительства становятся «пропагандистской» организацией.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал Запад «переступить красные линии» России и направить Украине боевые самолеты и дальнобойные ракеты, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПосольствоЕвропаРоссияЛитва
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры