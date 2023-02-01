Глава МИД Литвы заявил, что не видит смысла в посольствах России в Европе
Посольства России в странах Европы не нужны, считает министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Слова главы внешнеполитического ведомства приводит ELTA.
«Нет никакого смысла держать российские посольства в какой-либо столице Европы», — заявил Ландсбергис.
По словам главы МИД Литвы, в большинстве случаев диппредставительства становятся «пропагандистской» организацией.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал Запад «переступить красные линии» России и направить Украине боевые самолеты и дальнобойные ракеты, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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