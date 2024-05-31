Глава МИД Литвы допустил, что Украина может нанести удары по Белоруссии

По его мнению, эта возможность должна оставаться у Киева даже в случае, если Москва переместит их за пределы российской территории, например, в Белоруссию.

«Если Россия, опасаясь атак на своей территории, переместит военные объекты куда-то ещё, то и выбор целей необходимо перенести», - заключил Ландсбергис.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нужно разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».

