Глава МИД Литвы допустил, что Украина может нанести удары по Белоруссии

Украина должна иметь возможность наносить удары по российским военным объектам. Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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По его мнению, эта возможность должна оставаться у Киева даже в случае, если Москва переместит их за пределы российской территории, например, в Белоруссию.

«Если Россия, опасаясь атак на своей территории, переместит военные объекты куда-то ещё, то и выбор целей необходимо перенести», - заключил Ландсбергис.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нужно разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».

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