Глава МИД Лавров: Россия продолжит помогать Южной Осетии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит поддерживать Южную Осетию, а решения 2008 года пересмотрены не будут. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
По мнению главы МИД России, Южная Осетия — союзник и близкий друг России, а двухстороннее партнерство, которое проверено годами, имеет стратегический характер.
В свою очередь южноосетинский коллега Лаврова Асхар Джиоев выразил Москве благодарность за помощь и поддержал спецоперацию России на Украине.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что Россия не рассматривает вариант возвращения Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии, Москва будет соблюдать все договоры в сфере безопасности, войска из регионов выведены не будут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru