СЛОВО ЛАВРОВА И «ЕДИНАЯ ГРУЗИЯ»

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров 25 сентября прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Антироссийский настрой лидеров западных стран не помешал Сергею Викторовичу быть, по традиции, и эффективным, и эффектным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в воскресенье, что в США встраивались целые очереди из желающих пожать руку Лаврову. Ну а в Грузии вызвало резонанс его заявление о конфликте, уходящем корнями в 2008 год.

«Нынешнее грузинское руководство просто честно оценивает прошлое. Они так и сказали, что "хотим примирения исторического". А в каком виде, в какой форме это примирение может произойти - это решать самим странам: и Абхазии, и Южной Осетии. (…) Мы в случае заинтересованности сторон будем готовы помогать», - сказал Лавров.

На эти слова уже позитивно отреагировал генсек правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Что касается заявления министра иностранных дел России, то, конечно же, наше руководство позитивно оценивает его», — сказал политик и бывший футболист, известный в России по выступлениям за итальянский «Милан».

По словам Каладзе, теперь Москве «было бы неплохо предпринять эффективные шаги». Он, в частности, предложил начать разработку плана вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии, пообещав сделать все, чтобы примириться «с нашими осетинскими братьями и сестрами».

Со своей стороны, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе призвал с трибуны ООН Абхазию и Южную Осетию жить в едином государстве.

«Все действия, которые мы предпринимаем, направлены на помощь нашему народу, чтобы однажды мы с нашими детьми смогли жить вместе в одной счастливой, единой и развитой Грузии», — сказал Кобахидзе, призвав стороны конфликта «восстановить разрушенные мосты».