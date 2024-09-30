«Братья, сестры и Лавров»: Доведет ли Россия Грузию до «исторического примирения»
Лавров назвал «честным» грузинское руководство, пообещав содействовать «историческому примирению» Грузии с Абхазией и Южной Осетией, в Тбилиси заговорили о «единой Грузии», а в Сухуме – о конфедерации.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступавший в выходные на 79-й сессии Генассамблеи ООН, запустил механизм потепления российско-грузинских отношений.
В Тбилиси позитивно оценили слова Лаврова об историческом примирении Грузии, Абхазии и Южной Осетии. При этом главным виновником военного конфликта 2008 года там хотят сделать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, известного тесными связями с Украиной.
СЛОВО ЛАВРОВА И «ЕДИНАЯ ГРУЗИЯ»
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров 25 сентября прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Антироссийский настрой лидеров западных стран не помешал Сергею Викторовичу быть, по традиции, и эффективным, и эффектным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в воскресенье, что в США встраивались целые очереди из желающих пожать руку Лаврову. Ну а в Грузии вызвало резонанс его заявление о конфликте, уходящем корнями в 2008 год.
«Нынешнее грузинское руководство просто честно оценивает прошлое. Они так и сказали, что "хотим примирения исторического". А в каком виде, в какой форме это примирение может произойти - это решать самим странам: и Абхазии, и Южной Осетии. (…) Мы в случае заинтересованности сторон будем готовы помогать», - сказал Лавров.
На эти слова уже позитивно отреагировал генсек правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«Что касается заявления министра иностранных дел России, то, конечно же, наше руководство позитивно оценивает его», — сказал политик и бывший футболист, известный в России по выступлениям за итальянский «Милан».
По словам Каладзе, теперь Москве «было бы неплохо предпринять эффективные шаги». Он, в частности, предложил начать разработку плана вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии, пообещав сделать все, чтобы примириться «с нашими осетинскими братьями и сестрами».
Со своей стороны, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе призвал с трибуны ООН Абхазию и Южную Осетию жить в едином государстве.
«Все действия, которые мы предпринимаем, направлены на помощь нашему народу, чтобы однажды мы с нашими детьми смогли жить вместе в одной счастливой, единой и развитой Грузии», — сказал Кобахидзе, призвав стороны конфликта «восстановить разрушенные мосты».
ИЗВИНЕНИЯ И «НЮРНБЕРГ» ДЛЯ СААКАШВИЛИ
Заявления Лаврова прозвучали неспроста. Ранее в сентябре основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в ходе митинга в городе Гори пообещал принести извинения Южной Осетии в случае победы его партии на парламентских выборах, которые состоятся 26 октября.
«Мы найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что, согласно заданию, предатели из "Национального движения" в 2008 году развязали войну с нашими осетинскими братьями и сестрами», — сказал Иванишвили, указав, что прощение и примирение заложено в основу христианской веры.
Политик также пообещал добиться суда над «зачинщиками войны» 2008 года в Южной Осетии, в числе которых и находящийся сейчас в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
«Мы начнем судебный процесс, которым будут запрещены партия "Единое национальное движение" и все ее партийные сателлиты. Выборы 26 октября должны стать "Нюрнбергским процессом" над "Единым национальным движением"», - пояснил Иванишвили.
Глава грузинского Института стратегии и управления, политолог и политик Петр Мамрадзе сказал НСН в этой связи, что суд над Саакашвили – единственный путь к восстановлению человеческих отношений с соседями.
«Военно-политическая кровавая авантюра Саакашвили – страшное преступление, которое он совершил не только против Цхинвала и Южной Осетии, но и против всех граждан Грузии. Это предательство родины со стороны Саакашвили и его сторонников. (…) Все должно быть по букве закона, надо расследовать преступление. Это единственный путь к восстановлению человеческих отношений. Уже 16 лет прошло с той страшной кровавой авантюры, но лучше поздно, чем никогда», - сказал Мамрадзе, напомнив при этом, что «практически никто в мире» не признал независимость Южной Осетии и Абхазии.
При этом в Абхазии считают, что одних извинений недостаточно. Абхазский политолог и общественный деятель Инал Хашиг объяснил НСН, что его страна вовсе не настроена отказываться от независимости и жить «в единой Грузии», как выразился в США Ираклий Кобахидзе.
«Если посмотреть на шаги правящей партии Грузии, есть надежда, что ситуация сдвигается с мертвой точки. Одними извинениями этот конфликт не разрешить. Думаю, это прекрасно понимают в самой Грузии, Кобахидзе немного лукавит. Максимум, на что они могут рассчитывать, это некий вариант конфедерации. Конфедерация – это союз равных государств, то есть это подразумевает, например, что Грузия признает независимость Абхазии. Пока это теория», - пояснил Хашиг.
Военный конфликт, последствия которого до сих пор расхлебывают в трех странах, начался в ночь на 8 августа 2008 года, когда Грузия ввела войска в Южную Осетию и начала обстреливать Цхинвал. Россия в ответ начала операцию по принуждению Грузии к миру, которая завершилась через пять дней. В итоге Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а Грузия до сих пор считает эти территории «оккупированными».
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