IT-эксперт допустил, что пранкерам Вовану и Лексусу помогают власти РФ
Главный разработчик сайта Kremlin.ru, IT-эксперт Артем Геллер заявил, что разговоры пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с иностранцами напоминают «игры разума», сообщает NEWS.ru.
Он допустил, что российские власти оказывают им поддержку, консультируя по поводу работы служб протокола зарубежных политиков и лидеров стран.
По его словам, Кузнецов и Столярова безусловно талантливые самостоятельно разрабатывают пранки, однако «спецслужбы в США и Европе часто не готовы к подобным выходкам», так как в западных службах протокола работают обычные люди..
«Они же не помнят, как звучит речь тех, кто им якобы звонит, им уже протокол представил человека. И они полностью уверены, что говорят именно с тем, кого ему представили. Игры разума», — заключил Геллер.
Ранее пранкеры Вован и Лексус заявили, что YouTube удалил их канал. По их словам, причиной удаления якобы стали серьёзные нарушения правил сообщества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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