Пранкеры Вован и Лексус опровергли причастность к розыгрышу Цыгановых
Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) заявили о своей непричастности к розыгрышу семьи певицы Виктории Цыгановой. Об этом они написали в своем Telegram-канале.
Сообщения об их участии в розыгрыше пранкеры назвали «бредом воспаленного сознания», а информацию об обыске - фейком.
Вован и Лексус уточнили, что на распространившемся в СМИ и Telegram-каналах видео муж певицы Вадим Цыганов благодарит пранкеров за розыгрыш с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а не за фейки об обыске.
Накануне в Telegram-канале Цыгановой появилось видео, на котором похожий на ее супруга человек заявляет об обыске. Позже муж певицы сообщил, что запись является розыгрышем с участием пранкера Лексуса.
Ранее Вован и Лексус разыграли главу правительства Италии Джорджу Мелони, представившись высокопоставленными африканскими чиновниками. Премьер-министр признала, что контрнаступление украинской армии не принесло результатов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru