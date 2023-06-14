Глава МИД КНР провел телефонный разговор с Блинкеном
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщило китайское Центральное телевидение.
«Цинь Ган 14 июня по договоренности провел телефонный разговор с госсекретарем США», — отмечается в сообщении.
Глава МИД КНР изложил американскому коллеге позицию Пекина по тайваньскому вопросу и другим ключевым темам. Цинь Ган призвал США прекратить вмешательство во внутренние дела Китая и нанесение ущерба интересам развития страны.
Также министр выразил надежду, что Вашингтон будет сотрудничать с Пекином «для эффективного урегулирования разногласий».
В конце мая Цинь Ган провел встречу с американским предпринимателем Илоном Маском, стороны обсудили развитие бизнеса миллиардера в Китае, напоминает телеканал «360».
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