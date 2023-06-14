Глава МИД КНР провел телефонный разговор с Блинкеном

«Цинь Ган 14 июня по договоренности провел телефонный разговор с госсекретарем США», — отмечается в сообщении.

Глава МИД КНР изложил американскому коллеге позицию Пекина по тайваньскому вопросу и другим ключевым темам. Цинь Ган призвал США прекратить вмешательство во внутренние дела Китая и нанесение ущерба интересам развития страны.

Также министр выразил надежду, что Вашингтон будет сотрудничать с Пекином «для эффективного урегулирования разногласий».

В конце мая Цинь Ган провел встречу с американским предпринимателем Илоном Маском, стороны обсудили развитие бизнеса миллиардера в Китае, напоминает телеканал «360».

