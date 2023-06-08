СМИ: Китай будет следить за США с территории Кубы

По данным издания, секретный объект возведут в 100 милях от побережья штата Флорида.

Как отмечается, за размещение базы КНР заплатит кубинскому правительству несколько миллиардов долларов. С неё можно будет контролировать американские военные базы, следить за перемещением военных кораблей, а также получить доступ к радиоэфиру и электронной коммуникации в регионе.

Ранее США опровергли информацию об аэростатах для слежения над КНР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

