СМИ: Китай будет следить за США с территории Кубы

Китайская шпионская база будет построена на Кубе с целью ведения слежки за США, сообщает The Wall Street Journal.

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По данным издания, секретный объект возведут в 100 милях от побережья штата Флорида.

Как отмечается, за размещение базы КНР заплатит кубинскому правительству несколько миллиардов долларов. С неё можно будет контролировать американские военные базы, следить за перемещением военных кораблей, а также получить доступ к радиоэфиру и электронной коммуникации в регионе.

Ранее США опровергли информацию об аэростатах для слежения над КНР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная БазаКубаКНРСША

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