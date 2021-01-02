Глава МИД Китая заявил об историческом максимуме в отношениях КНР и России
Китай и Россия в 2020 году прошли через крещение эпидемией COVID-19 и выдержали испытание переменами, заявил в интервью информационному агентству «Синьхуа» и Центральному телевидению Китая министр иностранных дел КНР Ван И.
«За прошедший год отношения Китая и России прошли через крещение эпидемией и испытание переменами. Во всех аспектах они достигли самого высокого уровня за всю историю», - цитирует Ван И ТАСС
По мнению главы китайского МИД, постоянные, хотя и не личные, контакты председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина на протяжении прошлого года сыграли «важнейшую стратегическую роль в устойчивом развитии отношений между двумя странами». Ван И также отметил, что Москва и Пекин продолжат взаимодействовать в борьбе с пандемией
«2021 год имеет особое значение для китайско-российских отношений. Обе страны вступят в новый этап развития. Нет конца китайско-российскому стратегическому сотрудничеству, нет запретных зон, не существует предела», - заявил представитель внешнеполитического ведомства Китая.
Китай восстановится после пандемии быстрее, чем Россия и прочие страны, заявил в апреле в эфире НСН руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.
«Китай восстанавливает производство, хотя не везде. На крупных производствах процесс восстанавливается быстрее, на малых же предприятиях, поскольку там возникают проблемы с выплатой заработной платы, с уплатой налогов, процесс замедлен, там ситуация намного хуже. По оценкам, в Ухане сегодня восстановилось не более трети средних, малых и микропредприятий, которые работали до коронавируса. Вот это действительно большая проблема для страны, поскольку их доля в Китае достаточно велика. Но Китай будет восстанавливаться быстрее, чем, допустим, страны Европы. Но время для восстановления, конечно, требуется», – говорит специалист.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+26 301 / сут.
Умерли
58 002+447 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+18 897 / сут.
- Османская империя 2.0. Ближнему Востоку предрекли новые потрясения
- «Дамоклов меч». Кто будет угрожать границам России в 2021 году?
- На сайте госуслуг можно оформить сертификат о вакцинации от COVID-19
- Глава Крыма пообещал Украине развал страны
- Звезда фильма «Человеке-амфибии» Владимир Коренев умер от COVID
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru