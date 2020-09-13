Лавров: Россия не будет «дружить против Китая»

Он также заявил, что Кремль никогда не предлагал кому-либо «дружить против» тех или иных стран. Лавров также отметил чужеродность подобных выпадов и обратил внимание на приверженность российских дипломатов к иной политическая культуре.

«Дружить против», по-моему, противоречит самому смыслу слова «дружба», — подчеркнул министр.

Ранее в эфире НСН политолог Андрей Суздальцев объяснил желание администрации Трампа перезаключить СНВ-3.

«У администрации Трампа за четыре года президентства нет ни одной внешнеполитической победы. Потому они оперативно пытаются решить проблему СНВ-3. У них осталось пара месяцев до выборов, когда ее можно решить. Иначе она достанется демократам, что малоприятно для Республиканской партии», - пояснил эксперт.

Договор СНВ-3 действует с 2011 года и истекает в феврале 2021 года. В Вашингтоне в последнее время неоднократно заявляли, что хотели бы подключить к переговорам об ограничении ядерных арсеналов Китай.

