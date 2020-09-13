Лавров: Россия не будет «дружить против Китая»

Глава МИД России Сергей Лавров том, что Москва не станет «дружить против Китая», как призывают Соединенные Штаты, сообщает РИА Новости.

«У нас желание развивать со всеми добрые отношения. С кем бы ни углубляли связи, мы никогда не выдвигаем условия, что ценой сотрудничества должно стать некое сознательное ухудшение отношений с теми государствами, которые не вызывают симпатий у Вашингтона», — отметил Лавров.

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Он также заявил, что Кремль никогда не предлагал кому-либо «дружить против» тех или иных стран. Лавров также отметил чужеродность подобных выпадов и обратил внимание на приверженность российских дипломатов к иной политическая культуре.

«Дружить против», по-моему, противоречит самому смыслу слова «дружба», — подчеркнул министр.

Ранее в эфире НСН политолог Андрей Суздальцев объяснил желание администрации Трампа перезаключить СНВ-3.

«У администрации Трампа за четыре года президентства нет ни одной внешнеполитической победы. Потому они оперативно пытаются решить проблему СНВ-3. У них осталось пара месяцев до выборов, когда ее можно решить. Иначе она достанется демократам, что малоприятно для Республиканской партии», - пояснил эксперт.

Договор СНВ-3 действует с 2011 года и истекает в феврале 2021 года. В Вашингтоне в последнее время неоднократно заявляли, что хотели бы подключить к переговорам об ограничении ядерных арсеналов Китай.

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ФОТО: РИА Новости
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