Зампостпреда Китая при ООН заявил, что санкции нанесли удар по глобальным рынкам
Ограничительные меры нанесли значительный ущерб мировым финансовым и продовольственным рынкам, заявил на заседании СБ ООН заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин.
По его словам, в будущем такие меры будут создавать лишь новые гуманитарные проблемы. Отмечается, что, развивающиеся страны, которых большинство в мире, не являются сторонами данного конфликта и не должны страдать от последствий геополитических столкновений между крупными державами.
Cанкции, введенные против России со стороны Запада, оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба, следует из заявления постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи.
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