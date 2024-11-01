Глава МИД Канады призвала разрешить Украине применять дальнобойное оружие

По её словам, канадские власти придерживаются мнения, что украинцам надо дать разрешение на атаки таким оружием военных целей в России.

«Мы продолжим настаивать и выдвигать аргументы в пользу этой позиции в разговорах с нашими союзниками», - заключила она.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ на федеральных выборах 2025 года Фридрих Мерц заявил, что готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus немецкого производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

