Глава МИД Канады призвала разрешить Украине применять дальнобойное оружие
Следует разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступила глава МИД Канады Мелани Жоли.
По её словам, канадские власти придерживаются мнения, что украинцам надо дать разрешение на атаки таким оружием военных целей в России.
«Мы продолжим настаивать и выдвигать аргументы в пользу этой позиции в разговорах с нашими союзниками», - заключила она.
Ранее кандидат в канцлеры ФРГ на федеральных выборах 2025 года Фридрих Мерц заявил, что готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus немецкого производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru