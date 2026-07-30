Нейрофизиолог объяснил звуковую иллюзию с пианино с Чебурашкой

Чтобы разобраться в вопросе, Лебедев замедлил и ускорил видео с пианино. При ускорении слышно слова «Ты где?», а при замедлении — «Это не я!». По словам эксперта, слуховая система может решать, сколько слогов слышит, а мозг оценивает наиболее вероятную фразу по длительности. Это описывается Байесовской теорией перцепции, согласно которой мозг строит гипотезы о том, что воспринимает, и обновляет их с учетом новых сенсорных данных, применяя математический аппарат теоремы Байеса.

Как пояснил нейрофизиолог, у мозга нет прямого доступа к реальности, он получает неоднозначные и искаженные шумом сенсорные сигналы, и восприятие - это активный конструктивный процесс. Например, если человек смотрит на размытое пятно на сетчатке, мозг на основе прошлого опыта предполагает, что это лицо, а не лист бумаги. Функция правдоподобия покажет, насколько хорошо изображение соответствует каждой гипотезе. С помощью правила Байеса мозг вычислит вероятность и выберет наиболее правдоподобную гипотезу. Такое «вычисление» происходит и в случае звуковой иллюзии с искаженным голосом в игрушечном пианино.

