Ментор и «актив»: Психолог раскрыла секрет пар, где женщина богаче
Наталья Бирина заявила, что молодой мужчина в паре с успешной взрослой женщиной через пару лет обязательно почувствует себя зависимым и слабым.
Отношения взрослой обеспеченной женщины и молодого мужчины могут быть взаимовыгодными какое-то время, однако недолго. Об этом в пресс-центре НСН рассказала врач высшей квалификационной категории, врач-психиатр, психотерапевт Наталья Бирина.
«Мужчина в таких отношениях может существовать два-три года. Потом у него идеальное «я», где он должен был быть успешным, независимым, меняется на реальное «я», когда он понимает, что он — содержанец. Конечно, в таких отношениях он понимает свою никчемность. Когда женщина покупает себе такую «живую игрушку», она в этих отношениях получает эмоции и рассматривает своего молодого человека, как актив. С ним можно выходить в свет. Таким образом женщина самоутверждается. Мужчина через эти отношения может получить какой-то статус, трудоустройство, открыть бизнес. Женщина может выступать в роли ментора и направлять такого мужчину. Получается взаимовыгодное сотрудничество, но на короткое время», — рассказала она.
Ранее иерей Валерий Сосковец заявил НСН, что тренд, когда успешная и обеспеченная женщина становится главным источником материального благополучия в паре, зародился еще в ранние века, так что в этом нет ничего нового.
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