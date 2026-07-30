«Мужчина в таких отношениях может существовать два-три года. Потом у него идеальное «я», где он должен был быть успешным, независимым, меняется на реальное «я», когда он понимает, что он — содержанец. Конечно, в таких отношениях он понимает свою никчемность. Когда женщина покупает себе такую «живую игрушку», она в этих отношениях получает эмоции и рассматривает своего молодого человека, как актив. С ним можно выходить в свет. Таким образом женщина самоутверждается. Мужчина через эти отношения может получить какой-то статус, трудоустройство, открыть бизнес. Женщина может выступать в роли ментора и направлять такого мужчину. Получается взаимовыгодное сотрудничество, но на короткое время», — рассказала она.

Ранее иерей Валерий Сосковец заявил НСН, что тренд, когда успешная и обеспеченная женщина становится главным источником материального благополучия в паре, зародился еще в ранние века, так что в этом нет ничего нового.

