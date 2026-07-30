В Пензе при атаке БПЛА на логистический центр пострадали четыре человека
Более 200 работников были эвакуированы при атаке беспилотников ВСУ на склад Wildberries в Пензе. Как сообщает RT, об этом заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
По его словам, пострадали четыре человека. Трое из них «уже отпущены из медицинских учреждений».
Чиновник добавил, что в результате атаки возник пожар. К борьбе с огнём привлечены более 100 человек, свыше 50 единиц техники и два пожарнеых поезда.
Ранее в объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что из-за беспилотной атаки на склад в Пензенской област были перестроены логистические цепочки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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