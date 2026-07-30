В Пензе при атаке БПЛА на логистический центр пострадали четыре человека

По его словам, пострадали четыре человека. Трое из них «уже отпущены из медицинских учреждений».

Чиновник добавил, что в результате атаки возник пожар. К борьбе с огнём привлечены более 100 человек, свыше 50 единиц техники и два пожарнеых поезда.

Ранее в объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что из-за беспилотной атаки на склад в Пензенской област были перестроены логистические цепочки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

