Путин назначил нового посла России в Самоа
30 июля 202612:43
Юлия Савченко
Новым послом России в Самоа стал посол в Новой Зеландии и Королевстве Тонга по совместительству Станислав Кранс. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на портале правовой информации.
«Назначить Кранса Станислава Максимовича чрезвычайным и полномочным послом... в Независимом Государстве Самоа по совместительству», - указано в документе.
Ранее российский лидер подписал указ о назначении новых глав дипмиссий РФ в КНДР, Анголе и Республике Чад.
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