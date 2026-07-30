С Гарика Харламова принудительно взыскали штрафы ГИБДД

Судебные приставы принудительно взыскивают штрафы ГИБДД на сумму 2250 рублей с комика Гарика Харламова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным материалов приставов, 29 июля в отношении шоумена возбудили три исполнительных производства о взыскании штрафов, по 750 рублей каждый.

Агентство напомнило, что в 2024 году приставы пытались взыскать страховые взносы и пени с подмосковной компании, в которой Харламов является одним из учредителей. Производство прекратили из-за невозможности установить местонахождение должника и его имущества или получить сведения о наличии у него средств.

Ранее судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания неоплаченного штрафа ГИБДД в размере 750 рублей с певицы Ларисы Долиной.

