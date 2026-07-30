С Гарика Харламова принудительно взыскали штрафы ГИБДД
Судебные приставы принудительно взыскивают штрафы ГИБДД на сумму 2250 рублей с комика Гарика Харламова. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным материалов приставов, 29 июля в отношении шоумена возбудили три исполнительных производства о взыскании штрафов, по 750 рублей каждый.
Агентство напомнило, что в 2024 году приставы пытались взыскать страховые взносы и пени с подмосковной компании, в которой Харламов является одним из учредителей. Производство прекратили из-за невозможности установить местонахождение должника и его имущества или получить сведения о наличии у него средств.
Ранее судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания неоплаченного штрафа ГИБДД в размере 750 рублей с певицы Ларисы Долиной.
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