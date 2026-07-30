«Начать надо с царя Соломона. Это было ещё в прежние века, до нас. В этом нет ничего принципиально нового, когда женщина приобретает себе партнёра. Подобные сюжеты описаны ещё в произведениях XIX века, например, у Ги де Мопассана. Или давайте вспомним про Екатерину Великую со всеми её фаворитами. Можно взять XI век — житие преподобного Моисея Угрина, где польская дворянка хотела себе купить Моисея за любые деньги. Ситуация совершенно простая: у человека есть деньги, и он хочет приобрести себе то, чего ему не хватает», — рассказал он.

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