«С царя Соломона»: Священник объяснил, откуда взялся тренд «богатых мамочек»
Валерий Сосковец раскрыл, что во все времена богатые женщины пытались купить любовь понравившегося им мужчины.
Тренд, когда успешная и обеспеченная женщина становится главным источником материального благополучия в паре, зародился еще в ранние века, так что в этом нет абсолютно ничего нового. Об этом в пресс-центре НСН рассказал иерей Валерий Сосковец.
«Начать надо с царя Соломона. Это было ещё в прежние века, до нас. В этом нет ничего принципиально нового, когда женщина приобретает себе партнёра. Подобные сюжеты описаны ещё в произведениях XIX века, например, у Ги де Мопассана. Или давайте вспомним про Екатерину Великую со всеми её фаворитами. Можно взять XI век — житие преподобного Моисея Угрина, где польская дворянка хотела себе купить Моисея за любые деньги. Ситуация совершенно простая: у человека есть деньги, и он хочет приобрести себе то, чего ему не хватает», — рассказал он.
Ранее стало известно, что в России 57% жительниц готовы самостоятельно сделать предложение руки и сердца, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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