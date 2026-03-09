Глава МИД Ирана: Россия помогает во многих разных направлениях

Тегеран сотрудничает с Москвой, сообщил NBC News министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Трамп предупредил о готовящемся серьезном ударе по Ирану

По его словам, оно «не является чем-то новым». Россия помогает нам во многих разных направлениях. Дипломат указал, что у него нет какой-либо подробной информации.

Министр не уточнил, помогает ли российская разведка Ирану обнаруживать американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Ранее специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил журналистам, что Вашингтон обращался к властям России с просьбой прекратить передачу Ирану разведданных для ударов по американским войскам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
