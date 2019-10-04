Глава МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с РФ

4 октября 201923:48

Грузинский министр иностранных дел Давид Залкалиани заявил, что страна выступает за скорейшее возобновление прямых перелетов с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

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Он подчеркнул, что отношения между народами и туризм являются теми направлениями, которые содействуют деэскалации конфликтов.

Напомним, ранее глава российского МИД также высказался за восстановление российско-грузинских авиаперелетов, а также озвучил условия для этого.

Напомним, авиасообщение между двумя странами прекратилось по инициативе Москвы 8 июля. Поводом для этого послужило обострение межгосударственных отношений после заседания Всемирной ассамблеи православия в Тбилиси. Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, который председательствовал на заседании, занял кресло спикера, что вызвало протесты с антироссийскими лозунгами и уличные беспорядки.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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