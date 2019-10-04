Глава МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с РФ

Он подчеркнул, что отношения между народами и туризм являются теми направлениями, которые содействуют деэскалации конфликтов.

Напомним, ранее глава российского МИД также высказался за восстановление российско-грузинских авиаперелетов, а также озвучил условия для этого.

Напомним, авиасообщение между двумя странами прекратилось по инициативе Москвы 8 июля. Поводом для этого послужило обострение межгосударственных отношений после заседания Всемирной ассамблеи православия в Тбилиси. Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, который председательствовал на заседании, занял кресло спикера, что вызвало протесты с антироссийскими лозунгами и уличные беспорядки.



