Глава МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с РФ
Грузинский министр иностранных дел Давид Залкалиани заявил, что страна выступает за скорейшее возобновление прямых перелетов с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что отношения между народами и туризм являются теми направлениями, которые содействуют деэскалации конфликтов.
Напомним, ранее глава российского МИД также высказался за восстановление российско-грузинских авиаперелетов, а также озвучил условия для этого.
Напомним, авиасообщение между двумя странами прекратилось по инициативе Москвы 8 июля. Поводом для этого послужило обострение межгосударственных отношений после заседания Всемирной ассамблеи православия в Тбилиси. Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, который председательствовал на заседании, занял кресло спикера, что вызвало протесты с антироссийскими лозунгами и уличные беспорядки.
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