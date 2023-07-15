Глава МИД Германии заявила, что «ежедневно» ведет переговоры о мире на Украине

В пятницу Бербок выступила на читательском форуме в Хемнице совместно с боксером Владимиром Кличко, братом мэра Киева Виталия Кличко. Отвечая на вопрос о подходящем моменте для мирных переговоров, глава немецкого МИД заявила, что «ежедневно» ведет их.

При этом Бербок указала, что поставки оружия Берлином на Украину не противоречат поиску мирного решения. По словам министра, речь не идет «либо об оружии, либо о переговорах», эти обсуждения идут одновременно.

Между тем спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе своего визита в Китай заявила об отсутствии каких-либо предпосылок для мирных российско-украинских переговоров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

