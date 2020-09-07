Глава МИД Германии пригрозил Лукашенко санкциями

Маас отметил, что Германию очень волнует ситуация с Колесниковой. Он назвал поведение белорусских властей репрессиями, отметив, что оппозиция готова к диалогу, тогда как Лукашенко отказывается приступать к переговорам.

Министр оценил исчезновение оппозиционного политика как "недопустимое" и подчеркнул, что его ведомство уже разрабатывает пакет санкций. Политик в заключение добавил, что Лукашенко обязан "изменить курс", в противном случае последует резкая реакция Германии и ЕС.

Одна из глав белорусской оппозиции Мария Колесникова исчезла в Минске днем 7 сентября. Также остается неизвестным нахождение еще двух оппозиционеров: это пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Координационного Совета Иван Кравцов.