Глава МИД Германии нашла альтернативу зерновой сделке

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает «линии солидарности» Евросоюза альтернативой зерновой сделке. Ее слова приводит Reuters.

Росконгресс: Отказ от зерновой сделки угрожает большой продуктовой инфляцией

Дипломат отметила, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву в этом вопросе. В качестве альтернативы сделке с Россией Бербок предложила использовать баржи, железнодорожные или автопути солидарности Евросоюза.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Индия сократит импорт подсолнечного масла после остановки зерновой сделки.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зеленые" Анналена Бербок
ТЕГИ:ЗерноГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры