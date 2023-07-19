Росконгресс: Отказ от зерновой сделки угрожает большой продуктовой инфляцией
Эксперты Росконгресса и Института изучения мировых рынков пришли к выводу, что остановка зерновой сделки ставит под угрозу продовольственную безопасность ряда стран, пишет РИА Новости.
По данным аналитиков, цены в среднем взлетели на 20% после февраля 2022 года, ситуация с зерном толкает цены на продукты питания вверх. По данным Института, Европа и Центральная Азия уже столкнулись с шоком в виде подорожания продуктов на 18%.
Также критичные показатели продуктовой инфляции зафиксирован, например, в Ливане (142,9%), Аргентине (95%) и Турции (76,8%).
Бывший замминистра экономики России по вопросам аграрного сектора Иван Стариков подтвердил «Радиоточке НСН», что отсутствие экспорта украинского зерна коренным образом влияет на мировые цены, что вызывает претензии стран глобального Юга, которые являются союзниками России. Стариков объяснил, что даже незначительный экспорт украинского зерна коренным образом меняет ценовые котировки. Он отметил, что Россия заменить поставки зерна из Украины не может, так как работает уже с другими рынка и большими объемами.
При этом он также добавил, что Турция зарабатывает на экспорте украинского зерна серьезные деньги, поэтому просто так от этой инициативы не откажется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru