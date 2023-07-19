Росконгресс: Отказ от зерновой сделки угрожает большой продуктовой инфляцией

Эксперты Росконгресса и Института изучения мировых рынков пришли к выводу, что остановка зерновой сделки ставит под угрозу продовольственную безопасность ряда стран, пишет РИА Новости.

По данным аналитиков, цены в среднем взлетели на 20% после февраля 2022 года, ситуация с зерном толкает цены на продукты питания вверх. По данным Института, Европа и Центральная Азия уже столкнулись с шоком в виде подорожания продуктов на 18%.

Также критичные показатели продуктовой инфляции зафиксирован, например, в Ливане (142,9%), Аргентине (95%) и Турции (76,8%).