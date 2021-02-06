Bloomberg прогнозирует неизбежный отказ Германии от «Северного потока – 2»
После прихода к власти в Германии нового правительства ФРГ неизбежно откажется от завершения строительства газопровода «Северный поток – 2». Так считает корреспондент Bloomberg Андреас Клут.
По его прогнозам, канцлер ФРГ Ангеле Меркель и президент США Джозеф Байден проведут неприятные переговоры по поводу строящегося газопровода с учетом имеющихся разногласий. Издание напоминает, что в Берлине магистраль рассматривают как коммерческий проект, Вашингтон – как геополитическую инициативу.
По мнению Клута, Меркель «держится» за российский проект, который обеспечивает и согласие внутри ее партии, но берет в расчет предстоящие в сентябре выборы. Журналист считает, что после ухода Меркель власть у ХДС останется, но ее придется разделить с партией «зеленых», которые настроены против «Северного потока – 2», отмечают «Известия».
«Она (канцлер ФРГ Ангеле Меркель – прим. НСН) знает, что настанет момент, когда новое правительство консерваторов и «зеленых» объявит очевидное: трубопровод вообще не стоило строить, и в нем никогда не будет ничего, кроме воздуха», — пишет Bloomberg.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что ряд политиков в Германии призывает заморозить проект, однако предположил, что газопровод всё же будет достроен, так как он нужен жителям страны.
«Рёттген (Норберт, глава комитета по внешней политике - прим. НСН) должен включить голову и начинать считать, насколько выгоден этот проект. Канцлер Германии Ангела Меркель это прекрасно понимает. Поэтому «Северный поток-2» будет, его достоят. И когда его введут в действие, когда пойдет газ, это будет другой вопрос. Там будут чинить препятствия уже не санкциями, а законодательными трюками. Но через год ситуация может измениться, конфликты могут уйти на спад. Я не оптимист и не пессимист, я реалист. И думаю, что «Северный поток-2» будет достроен», - подытожил он.
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