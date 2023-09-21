Глава МИД ФРГ назвала конфликт с Россией сигналом для других стран
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала конфликт с Россией «сигналом» другим государствам. Об этом пишет Die Welt.
«Это еще и сигнал другим странам, другим режимам в мире. Его посыл в том, что Устав Организации Объединенных Наций будет соблюдаться», — указала Бербок.
В январе глава немецкого МИД заявила, что европейские страны «ведут войну против России», напоминает RT. В ФРГ раскритиковали Бербок, МИД страны заявил, что поддержка Украины не делает Берлин одной из сторон противостояния Москвы и Киева, отмечает «Свободная пресса». Позже Бербок назвала свои высказывания ошибкой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru