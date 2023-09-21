Глава МИД ФРГ назвала конфликт с Россией сигналом для других стран

«Это еще и сигнал другим странам, другим режимам в мире. Его посыл в том, что Устав Организации Объединенных Наций будет соблюдаться», — указала Бербок.

В январе глава немецкого МИД заявила, что европейские страны «ведут войну против России», напоминает RT. В ФРГ раскритиковали Бербок, МИД страны заявил, что поддержка Украины не делает Берлин одной из сторон противостояния Москвы и Киева, отмечает «Свободная пресса». Позже Бербок назвала свои высказывания ошибкой.

