В Германии заявили, что Бербок ведет себя как «слон в китайской посудной лавке»

По его словам, канцлеру Германии Олафу Шольцу давно необходимо отстранить ее от должности, так как Бербок продолжает проводить внешнюю политику не в интересах страны. Хрупалла привел в пример интервью главы немецкого внешнеполитического ведомства телеканалу Fox News, в котором она назвала «диктатором» лидера Китая Си Цзиньпина. При этом КНР является «самым важным торговым партнером Германии и должна оставаться нашим торговым партнером».

На этом фоне МИД Китая вызвал посла ФРГ из-за слов Бербок о Си Цзиньпине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

