В Германии заявили, что Бербок ведет себя как «слон в китайской посудной лавке»
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ведет себя на международной арене как «слон в китайской посудной лавке», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллы.
По его словам, канцлеру Германии Олафу Шольцу давно необходимо отстранить ее от должности, так как Бербок продолжает проводить внешнюю политику не в интересах страны. Хрупалла привел в пример интервью главы немецкого внешнеполитического ведомства телеканалу Fox News, в котором она назвала «диктатором» лидера Китая Си Цзиньпина. При этом КНР является «самым важным торговым партнером Германии и должна оставаться нашим торговым партнером».
На этом фоне МИД Китая вызвал посла ФРГ из-за слов Бербок о Си Цзиньпине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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