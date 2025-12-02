Глава МИД ФРГ допустил, что Киеву придётся пойти на «болезненные уступки»
В рамках урегулирования конфликта с РФ украинским властям, возможно, придётся пойти на «болезненные уступки». Как пишет RT, об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.
Он отметил, что мирный процесс будет крайне сложным, однако благодаря дипломатии шансы на мир ранее «не были больше, чем сейчас».
Министр отметил, что дипломатическое урегулирование заключается в поиске компромиссов, которые устроили бы обе стороны конфликта. Однако не исключено, что в рамках процесса гражданам Украины придётся решить, в том числе, вопрос территориальных уступок.
Ранее Вадефуль заявил, что ФРГ не остановят военную поддержку Украины из-за коррупционного скандала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
