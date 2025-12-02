Глава МИД ФРГ допустил, что Киеву придётся пойти на «болезненные уступки»

Он отметил, что мирный процесс будет крайне сложным, однако благодаря дипломатии шансы на мир ранее «не были больше, чем сейчас».

Министр отметил, что дипломатическое урегулирование заключается в поиске компромиссов, которые устроили бы обе стороны конфликта. Однако не исключено, что в рамках процесса гражданам Украины придётся решить, в том числе, вопрос территориальных уступок.

Ранее Вадефуль заявил, что ФРГ не остановят военную поддержку Украины из-за коррупционного скандала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».