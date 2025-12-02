Глава МИД ФРГ допустил, что Киеву придётся пойти на «болезненные уступки»

В рамках урегулирования конфликта с РФ украинским властям, возможно, придётся пойти на «болезненные уступки». Как пишет RT, об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

Зеленский будет обсуждать вопрос территорий только с Путиным и Трампом

Он отметил, что мирный процесс будет крайне сложным, однако благодаря дипломатии шансы на мир ранее «не были больше, чем сейчас».

Министр отметил, что дипломатическое урегулирование заключается в поиске компромиссов, которые устроили бы обе стороны конфликта. Однако не исключено, что в рамках процесса гражданам Украины придётся решить, в том числе, вопрос территориальных уступок.

Ранее Вадефуль заявил, что ФРГ не остановят военную поддержку Украины из-за коррупционного скандала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
