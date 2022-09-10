Глава МИД ФРГ Бербок прибыла в Киев

Поездка главы германского МИД призвана продемонстрировать, что Берлин «продолжит помогать Украине до тех пор, пока это необходимо».

Бербок посетит украинскую столицу во второй раз с момента начала российской специальной военной операции на Украине.

Ранее в Киев прибыл с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен, глава американского внешнеполитического ведомства встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

