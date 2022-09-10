Глава МИД ФРГ Бербок прибыла в Киев
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
Поездка главы германского МИД призвана продемонстрировать, что Берлин «продолжит помогать Украине до тех пор, пока это необходимо».
Бербок посетит украинскую столицу во второй раз с момента начала российской специальной военной операции на Украине.
Ранее в Киев прибыл с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен, глава американского внешнеполитического ведомства встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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