Bloomberg: Блинкен и Кулеба встретились в Киеве

По информации агентства, политики беседовали в течение 30 минут.

Также планируется встреча Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на пресс-секретаря офиса украинского лидера Сергея Никофорова.

Ранее агентство Associated Press отметило, что Блинкен неожиданно прибыл в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны США, сообщает «Свободная пресса».