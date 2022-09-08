Bloomberg: Блинкен и Кулеба встретились в Киеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Киеве с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Bloomberg.
По информации агентства, политики беседовали в течение 30 минут.
Также планируется встреча Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на пресс-секретаря офиса украинского лидера Сергея Никофорова.
Ранее агентство Associated Press отметило, что Блинкен неожиданно прибыл в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны США, сообщает «Свободная пресса».
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