Bloomberg: Блинкен и Кулеба встретились в Киеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Киеве с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Bloomberg.

США не исключают возможность контактов Блинкена и Лаврова по обмену заключенными

По информации агентства, политики беседовали в течение 30 минут.

Также планируется встреча Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на пресс-секретаря офиса украинского лидера Сергея Никофорова.

Ранее агентство Associated Press отметило, что Блинкен неожиданно прибыл в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны США, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:Госдеп СШАВладимир ЗеленскийМИД УкраиныУкраина
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