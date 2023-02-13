Глава МИД Финляндии высказался о сроках вступления в НАТО

Финляндия может стать членом НАТО к моменту проведения очередного саммита организации, сообщил Хаависто. Мероприятие планируется провести в июле 2023 года.

К этому времени в альянс может вступить и Швеция, полагает министр.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что оба государства выполнили все требования Турции, которая поставила перед скандинавскими странами условия присоединения к организации.

В ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО Россия может создать карельский корпус. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает НСН.

