Глава МИД Финляндии высказался о сроках вступления в НАТО
О времени вступления в Североатлантический альянс министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал на совместной пресс-конференции со своей германской коллегой Анналеной Бербок, сообщают СМИ.
Финляндия может стать членом НАТО к моменту проведения очередного саммита организации, сообщил Хаависто. Мероприятие планируется провести в июле 2023 года.
К этому времени в альянс может вступить и Швеция, полагает министр.
Глава внешнеполитического ведомства заявил, что оба государства выполнили все требования Турции, которая поставила перед скандинавскими странами условия присоединения к организации.
В ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО Россия может создать карельский корпус. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает НСН.
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