СМИ сообщили о готовности Финляндии вступить в НАТО без Швеции

Финляндия готова вступить в Североатлантический альянс без Швеции, сообщает газета IltaLehti со ссылкой на осведомленные источники.

Один из собеседников отметил, что нужно признать факты, Финляндия является пограничным соседом России. «Геополитическое положение Швеции сильно отличается от нашего», - сказал он.

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Турция может к марту одобрить заявку Финляндии в НАТО, при этом статус Швеции остается неясным, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО вместе, заявила финский премьер-министр Санна Марин на пресс-конференции после встречи с главой шведского правительства Улфом Кристерссоном 2 февраля. Марин подчеркнула, что в интересах всех стран НАТО, чтобы Финляндия и Швеция вступили в альянс вместе.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ШвецияФинляндияНАТО
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