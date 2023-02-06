СМИ сообщили о готовности Финляндии вступить в НАТО без Швеции
Финляндия готова вступить в Североатлантический альянс без Швеции, сообщает газета IltaLehti со ссылкой на осведомленные источники.
Один из собеседников отметил, что нужно признать факты, Финляндия является пограничным соседом России. «Геополитическое положение Швеции сильно отличается от нашего», - сказал он.
Турция может к марту одобрить заявку Финляндии в НАТО, при этом статус Швеции остается неясным, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО вместе, заявила финский премьер-министр Санна Марин на пресс-конференции после встречи с главой шведского правительства Улфом Кристерссоном 2 февраля. Марин подчеркнула, что в интересах всех стран НАТО, чтобы Финляндия и Швеция вступили в альянс вместе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 084 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+5 010 / сут.
- Эрдоган объявил в Турции траур до 12 февраля
- СМИ сообщили о готовности Финляндии вступить в НАТО без Швеции
- Зеленский обсудил обеспечение боеприпасами бойцов ВСУ под Артемовском
- Суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья
- Генсек ООН заявил, что перспективы достижения мира на Украине снижаются
- РАМТ сообщил о кончине Виктора Цымбала
- Песня Оксимирона* «Последний звонок» признана экстремистской
- В «Ленкоме» назвали возможную замену Инны Чуриковой
- Башмет объявил о переносе всех заграничных концертов
- Москвича задержали за попытку украсть тело Ленина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru