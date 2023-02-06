СМИ сообщили о готовности Финляндии вступить в НАТО без Швеции

Турция может к марту одобрить заявку Финляндии в НАТО, при этом статус Швеции остается неясным, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО вместе, заявила финский премьер-министр Санна Марин на пресс-конференции после встречи с главой шведского правительства Улфом Кристерссоном 2 февраля. Марин подчеркнула, что в интересах всех стран НАТО, чтобы Финляндия и Швеция вступили в альянс вместе.

