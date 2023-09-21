Путин заявил, что санкции стимулируют развитие России

«Вот эти как после 2014 года, так и сейчас эти ограничения, которые в отношении нас вводят со стороны, они стимулируют развитие», - сказал глава государства.

В ходе совещания по проекту бюджета на 2024-2026 годы Путин заявил о завершении восстановления экономики. Глава государства отметил, что показатели оказались лучше, чем прогнозировалось, передает «Радиоточка НСН».

