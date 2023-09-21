Путин заявил, что санкции стимулируют развитие России
21 сентября 202322:45
Президент России Владимир Путин отметил стимулирующий эффект от антироссийских санкций, передает РИА Новости.
«Вот эти как после 2014 года, так и сейчас эти ограничения, которые в отношении нас вводят со стороны, они стимулируют развитие», - сказал глава государства.
В ходе совещания по проекту бюджета на 2024-2026 годы Путин заявил о завершении восстановления экономики. Глава государства отметил, что показатели оказались лучше, чем прогнозировалось, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru