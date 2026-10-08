Глава МИД Эстонии заявил о возможности НАТО блокировать Финский залив
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что НАТО может заблокировать для России выход в Финский залив. Об этом представитель балтийской республики рассказал в интервью The Times.
По его мнению, альянс готов за несколько часов развернуть группировку из 50 тысяч опытных боевых военнослужащих и закрыть Балтийское море. Цахкна уверен, что, помимо блокады Калининграда, это может лишить Москву доходов от продажи сырья.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в стране слышат заявления НАТО о подготовке к войне с РФ. Он добавил, что руководство «держит ухо востро» и продолжает решать задачи в рамках СВО.
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