Глава МИД Эстонии назвал Балтийское море «озером НАТО»

По его словам, это многое меняет в стратегическом плане. Цахкна также заявил о важности вступления Швеции в Североатлантический альянс и добавил, что это непременно произойдет.

Ранее газета Göteborgs-Posten сообщила, что сотни жителей шведского города Гетеборге вышли на акцию протеста против вступления страны в НАТО. Так, участники акции требовали сохранения традиционной для Швеции нейтральности и свободы от союзов, сообщает «Радиоточка НСН».

