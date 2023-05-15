Глава МИД Эстонии назвал Балтийское море «озером НАТО»

Балтийское море сегодня является «озером НАТО». Такое заявление сделал глава эстонского МИД Маргус Цахкна в интервью изданию Newsweek.

В НАТО заявили, что альянсу нужно быть готовым к конфликту в любой момент

По его словам, это многое меняет в стратегическом плане. Цахкна также заявил о важности вступления Швеции в Североатлантический альянс и добавил, что это непременно произойдет.

Ранее газета Göteborgs-Posten сообщила, что сотни жителей шведского города Гетеборге вышли на акцию протеста против вступления страны в НАТО. Так, участники акции требовали сохранения традиционной для Швеции нейтральности и свободы от союзов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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