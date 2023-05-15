Глава МИД Эстонии назвал Балтийское море «озером НАТО»
Балтийское море сегодня является «озером НАТО». Такое заявление сделал глава эстонского МИД Маргус Цахкна в интервью изданию Newsweek.
По его словам, это многое меняет в стратегическом плане. Цахкна также заявил о важности вступления Швеции в Североатлантический альянс и добавил, что это непременно произойдет.
Ранее газета Göteborgs-Posten сообщила, что сотни жителей шведского города Гетеборге вышли на акцию протеста против вступления страны в НАТО. Так, участники акции требовали сохранения традиционной для Швеции нейтральности и свободы от союзов, сообщает «Радиоточка НСН».
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