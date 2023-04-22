Сотни людей протестуют в Швеции против вступления страны в НАТО
22 апреля 202319:39
Сотни жителей шведского города Гетеборге вышли на акцию протеста против вступления страны в НАТО, сообщает местная газета Göteborgs-Posten.
По данным газеты, численность демонстрации оценивается в 200-300 человек. Участники акции требуют сохранения традиционной для Швеции нейтральности и свободы от союзов.
Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью A Haber заявил, что присоединение Швеции к НАТО находится в «далекой точке».
Ранее Парламент Украины призвал страны НАТО ускорить вступление Киева в альянс, сообщает «Радиоточка НСН».
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22 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru