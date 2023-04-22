Сотни людей протестуют в Швеции против вступления страны в НАТО

Сотни жителей шведского города Гетеборге вышли на акцию протеста против вступления страны в НАТО, сообщает местная газета Göteborgs-Posten.

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По данным газеты, численность демонстрации оценивается в 200-300 человек. Участники акции требуют сохранения традиционной для Швеции нейтральности и свободы от союзов.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью A Haber заявил, что присоединение Швеции к НАТО находится в «далекой точке».

Ранее Парламент Украины призвал страны НАТО ускорить вступление Киева в альянс, сообщает «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:НАТОПротестыШвеция

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