В НАТО заявили, что альянсу нужно быть готовым к конфликту в любой момент

Странам, входящим в Североатлантический альянс, необходимо быть готовыми к возможному конфликту, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра.

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По его словам, он может начаться в любой момент. Отмечается, что военные службы организации наблюдают за действиями Москвы, которые называют всё более агрессивными. Бауэра указал, что НАТО удалось добиться самого значительного усиления со времен холодной войны, однако эта работа будет продолжена.

Ранее заявлялось, что НАТО уже вступила в прямую конфронтацию с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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