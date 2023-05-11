В НАТО заявили, что альянсу нужно быть готовым к конфликту в любой момент

По его словам, он может начаться в любой момент. Отмечается, что военные службы организации наблюдают за действиями Москвы, которые называют всё более агрессивными. Бауэра указал, что НАТО удалось добиться самого значительного усиления со времен холодной войны, однако эта работа будет продолжена.

Ранее заявлялось, что НАТО уже вступила в прямую конфронтацию с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

