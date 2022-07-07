Глава МИД ДНР сообщила о согласии Сирии на участие в трибунале

По ее словам, в международном трибунале будет участвовать и ЛНР. Она добавила, что представители соответствующих органов РФ уже производят следственные действия на территории ДНР и ЛНР.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о планах отдать под трибунал украинских неонацистов, напоминает RT. При этом глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил создать международный трибунал, который занимался бы преступлениями киевского режима в Донбассе и на Украине, подчеркивает РЕН ТВ.

