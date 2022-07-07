Глава МИД ДНР сообщила о согласии Сирии на участие в трибунале

Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в Донецкой народной республике. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Пасечник: Всем отдавшим приказы об убийствах в ЛНР грозит трибунал

По ее словам, в международном трибунале будет участвовать и ЛНР. Она добавила, что представители соответствующих органов РФ уже производят следственные действия на территории ДНР и ЛНР.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о планах отдать под трибунал украинских неонацистов, напоминает RT. При этом глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил создать международный трибунал, который занимался бы преступлениями киевского режима в Донбассе и на Украине, подчеркивает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СирияДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры