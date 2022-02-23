Глава МИД Британии не обнаружила доказательств отправки российских войск в Донбасс

«Мы слышали от самого Путина, что он направляет войска, но у нас пока нет полных доказательств того, что это происходит», — подчеркнула она.

Накануне президент России Владимир Путин заявил журналистам, что не анонсировал ввод войск в Донбасс.

«Во-первых, я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь — первое. Второе — предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется», — отметил президент РФ.

Ранее политолог Павел Салин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НС﻿Н» пояснил, что почти часовое выступление Путина перед россиянами было нужно для обоснования последующих действий на Донбассе в соответствии с мировоззрением самого президента.

«Есть определенные планы у Путина в связи с этим, но они могут корректироваться в зависимости от поведения украинских властей, западных стран и прочих игроков...Обращение направлено «городу и миру», и внутренней аудитории, и внешней», - рассказал Салин.

