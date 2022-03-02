Глава МИД Австрии рассказал о новых санкциях ЕС против России

По его словам, ранее введённые ограничения уже дали эффект, а новый чёрный список, который обсудят на специальном заседании 4 марта, затронет крупных бизнесменов.

«Следующей главной целью будет, так сказать, верхушка, олигархи. Мы работаем, уже есть новые списки", - подчеркнул Шалленберг».

Ранее «Северсталь» прекратила поставки металлопродукции в страны Евросоюза из-за санкций в отношении своего основного акционера Алексея Мордашова, сообщает RT.