Глава МИД Австрии рассказал о новых санкциях ЕС против России

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что из-за ее военной операции России на Украине Евросоюз готовит четвёртый пакет санкций в отношении Москвы, сообщает ТАСС.

Премьер Италии заявил о готовности к санкциям против «российских олигархов»

По его словам, ранее введённые ограничения уже дали эффект, а новый чёрный список, который обсудят на специальном заседании 4 марта, затронет крупных бизнесменов.

«Следующей главной целью будет, так сказать, верхушка, олигархи. Мы работаем, уже есть новые списки", - подчеркнул Шалленберг».

Ранее «Северсталь» прекратила поставки металлопродукции в страны Евросоюза из-за санкций в отношении своего основного акционера Алексея Мордашова, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОлигархиУкраинаСанкции Против РоссииСанкции ЕС
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