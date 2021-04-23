Глава британской разведки назвал Россию главной угрозой для страны

Россия является главной угрозой для Великобритании, заявил директор британского Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг в ходе лекции Винсента Бриско для Института безопасности, науки и технологий. Текст выступления опубликован на сайте GCHQ.

Великобритания назвала Россию острой угрозой своей безопасности

По словам Флеминга, РФ «остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности» Соединенного Королевства. Глава спецслужбы считает, что больше всего Россия угрожает британской сфере кибербезопасности.

Кроме того, Флеминг обвинил Москву в агрессивных операциях разведывательных служб и вмешательстве в выборы в разных странах мира.

Как отметил директор GCHQ, серьезную угрозу для Великобритании представляет также Китай.

В опубликованном в марте Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании до 2030 года Россия была названа наиболее острой и актуальной угрозой безопасности королевства. По мнению авторов обзора, Россия будет увеличивать активность в соседних странах Европы.

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ТЕГИ:РазведкаРоссияВеликобритания
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