Глава МЧС Армении подал в отставку

Багдасарян отметила, что Цолакян 17 ноября написал заявление об отставке, однако, по ее словам, о решении по данному прошению еще ничего не известно. Цолакян возглавлял министерство по чрезвычайным ситуациям с 2018 года.

До этого он работал на посу замдиректора Службы национальной безопасности (СНБ), а также в разное время был главой контрольной службы президента, начальником налоговой службы. Также являлся губернатором Ширакской области.

Ранее НСН писала о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности заместителя министра иностранных дел республики Шаварша Кочаряна.

