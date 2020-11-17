Глава МЧС Армении подал в отставку

Глава МЧС Армении Феликс Цолакян написал прошение об отставке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министерства Анну Багдасарян.

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Багдасарян отметила, что Цолакян 17 ноября написал заявление об отставке, однако, по ее словам, о решении по данному прошению еще ничего не известно. Цолакян возглавлял министерство по чрезвычайным ситуациям с 2018 года.

До этого он работал на посу замдиректора Службы национальной безопасности (СНБ), а также в разное время был главой контрольной службы президента, начальником налоговой службы. Также являлся губернатором Ширакской области.

Ранее НСН писала о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности заместителя министра иностранных дел республики Шаварша Кочаряна.

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Фото: facebook.com/www.sns.am
ТЕГИ:ОтставкаМЧСАрмения
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