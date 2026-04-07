Вице-губернатора Кубани Коробку отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Ленинский районный суд Краснодара на два месяца отправил в СИЗО вице-губернатора Кубани Андрея Коробку. Об этом сообщает RT.

Стоимость коррупционных активов вице-губернатора Краснодарского края оцениваются в 10 млрд рублей

В объединённой пресс-службы судов Краснодарского края уточнили, что чиновник, обвиняемый в мошенничестве, арестован до 6 июня 2026 года.

Следствие объяснило необходимость ареста тем, что на свободе Коробка может «оказать давление на свидетелей» и других лиц, а также «сокрыть либо уничтожить предметы и документы», чтобы помешать производству по делу.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что в ходе обыска в поместье Коробки изъяли около четырёх млн долларов, семи млн евро и 31 млн рублей наличными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
