Приставы в 2025 году взыскали c россиян рекордные 1,5 трлн рублей долгов
Судебные приставы за 2025 год принудительно взыскали с россиян рекордную сумму долгов почти в 1,5 трлн рублей. Об этом заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.
На расширенной коллегии глава ведомства он указал, что это более чем на 8% превышает показатель 2024 года.
«Последние несколько лет сумма взысканной задолженности превышает знаковую цифру в трлн рублей и продолжает расти», - заключил министр.
Ранее на портале «Госуслуги» запустили сервис, который позволяет россиянам узнать о задолженностях по кредитам, алиментам, налогам, штрафам или другим обязательствам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
