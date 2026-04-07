Приставы в 2025 году взыскали c россиян рекордные 1,5 трлн рублей долгов

Судебные приставы за 2025 год принудительно взыскали с россиян рекордную сумму долгов почти в 1,5 трлн рублей. Об этом заявил глава Минюста РФ Константин Чуйченко.

На расширенной коллегии глава ведомства он указал, что это более чем на 8% превышает показатель 2024 года.

«Последние несколько лет сумма взысканной задолженности превышает знаковую цифру в трлн рублей и продолжает расти», - заключил министр.

Ранее на портале «Госуслуги» запустили сервис, который позволяет россиянам узнать о задолженностях по кредитам, алиментам, налогам, штрафам или другим обязательствам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

