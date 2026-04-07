Минюст РФ: Из реестра иноагентов исключены 75 лиц

Глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что из реестра иностранных агентов были исключены 75 лиц по их заявлениям. Об этом сообщает RT.

Основателя сети обувных магазинов Zenden Павлова исключили из списка иноагентов

На расширенной коллегии ведомства по итогам работы за 2025 год он указал, что для исключения из перечня законом предусмотрены «понятные и прозрачные механизмы».

«Процедура может быть инициирована как самим иноагентом, так и Минюстом... в случае утраты лицом одного или всех признаков иноагента», - заключил министр.

Ранее Минюст исключил из реестра иноагентов региональную общественную организацию «Информационно-методический центр «Анна» в связи с её ликвидацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
