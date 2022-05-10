Губернатор Саратовской области объявил о досрочном сложении полномочий

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил в Telegram, что принял решение о досрочном сложении полномочий.

Губернатор Рязанской области отказался выдвигаться на пост на следующий срок

По его словам, он возглавлял регион на протяжении 10 лет и не намерен выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой области.

«Планирую сосредоточиться на другом направлении работы», - добавил Радаев.

Ранее о решении покинуть свой пост объявил глава Томской области Сергей Жвачкин, сообщает телеканал «360». По его словам, он не намерен занимать кресло губернатора больше двух положенных по закону сроков.

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ФОТО: instagram.com/radaev_v.v
ТЕГИ:Отставка ГубернатораГубернаторСаратовская Область
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