Губернатор Саратовской области объявил о досрочном сложении полномочий
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил в Telegram, что принял решение о досрочном сложении полномочий.
По его словам, он возглавлял регион на протяжении 10 лет и не намерен выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой области.
«Планирую сосредоточиться на другом направлении работы», - добавил Радаев.
Ранее о решении покинуть свой пост объявил глава Томской области Сергей Жвачкин, сообщает телеканал «360». По его словам, он не намерен занимать кресло губернатора больше двух положенных по закону сроков.
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