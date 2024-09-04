Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной и хрупкой

По его словам, это связано с военными действиями, из-за которых растут риски «для персонала станции и международного сообщества».

«Все семь неотъемлемых компонентов безопасности были подорваны полностью или частично», - резюмировал Гроссии, добавив, что «никто не выиграет от атаки на ядерные объекты».

Ранее стало известно, что два ударных БПЛА атаковали градирню ЗАЭС, возник пожар, его потушили специалисты МЧС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

