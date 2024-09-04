Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной и хрупкой
Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС нестабильная и хрупкая. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
По его словам, это связано с военными действиями, из-за которых растут риски «для персонала станции и международного сообщества».
«Все семь неотъемлемых компонентов безопасности были подорваны полностью или частично», - резюмировал Гроссии, добавив, что «никто не выиграет от атаки на ядерные объекты».
Ранее стало известно, что два ударных БПЛА атаковали градирню ЗАЭС, возник пожар, его потушили специалисты МЧС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru