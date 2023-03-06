Глава МАГАТЭ призвал КНДР выполнить обязательства по ядерной программе

Он отметил, что продолжение ядерной программы КНДР является нарушением резолюций Совбеза ООН. По словам Гросси, МАГАТЭ готово играть важную роль в проверке ядерной программы Северной Кореи.

Ранее Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ сделает все возможное, чтобы сдержать ядерную программу КНДР и защитить глобальный режим нераспространения ядерного оружия, сообщает НСН.

