Глава МАГАТЭ призвал КНДР выполнить обязательства по ядерной программе
Северная Корея должна выполнить обязательства по ядерной программе. Такое заявление сделал гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что продолжение ядерной программы КНДР является нарушением резолюций Совбеза ООН. По словам Гросси, МАГАТЭ готово играть важную роль в проверке ядерной программы Северной Кореи.
Ранее Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ сделает все возможное, чтобы сдержать ядерную программу КНДР и защитить глобальный режим нераспространения ядерного оружия, сообщает НСН.
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