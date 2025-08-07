В России объяснили «угрозой США» патрулирование кораблей с Китаем
Адмирал Владимир Комоедов заявил НСН, что США полностью контролируют воду, воздух и даже космос в Тихоокеанском регионе.
Сейчас США играют в такую политическую игру, что Россия, Китай, Индия, КНДР и Иран могут в ближайшее время создать свой военно-политический блок для противостояния, заявил НСН экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов.
Тихоокеанский флот РФ сообщил о начале совместного патрулирования кораблей РФ и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным флота, в российско-китайский отряд вошли большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и эсминец «Шаосин», а также суда снабжения обеих стран. Комоедов отметил, что пока это всего лишь учения.
«Я думаю, что Китай сам справляется, у него достаточно сил, он эти силы пополняет кораблями, подводными лодками. Это очень сильная страна в военном отношении. Подобное совместное патрулирование можно рассматривать как учение. На постоянной основе я не вижу в этом смысла, можно «по вызову». Если пришли американцы, мы за ними следим, выделили определенные силы и средства. Это партнерская работа, как совместные учения. Сейчас США играют в такую игру, что Россия, Китай, Индия, КНДР и Иран могут создать какой-то военно-политический блок. Против США с НАТО противостоять одному никак нельзя», - пояснил он.
Комоедов подчеркнул, что угроза на тихоокеанском направлении существует всегда, так как США здесь полностью контролируют воду, воздух и даже космос.
«Угроза на тихоокеанском направлении есть всегда, потому что он защищается США с одной стороны. У них там господство в воде, на воде, в воздухе и космосе. Они ведут постоянное и глубокое наблюдение за действиями всех остальных сил, у них баз полно. Они недавно лично вели войну во Вьетнаме, у них базирование в Японии, мощнейшая база. У них только 11 атомных авианосцев, на каждом по 95 самолетов. Приблизить эти самолеты они могут в любую точку Тихого океана», - заключил собеседник НСН.
Ранее российские военные ликвидировали два украинских безэкипажных катера в Черном море. Об этом сообщает Минобороны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Индии ждут Путина с визитом в конце августа
- Флористы назвали «ерундой» идею депутатов о стандартных букетах на 1 сентября
- Минобороны: ПВО уничтожила 43 украинских дрона
- Минцифры до конца года проработает автоматическое получение льгот участниками СВО
- У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,9
- Рейс Москва-Сочи сел в Астрахани после сигнала о тревоге
- В России объяснили «угрозой США» патрулирование кораблей с Китаем
- Ушаков: Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа
- Экс-главу Челябинской области Дубровского объявили в розыск
- «Согласовано на 99%»: Условие личной встречи Путина и Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru