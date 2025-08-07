Сейчас США играют в такую политическую игру, что Россия, Китай, Индия, КНДР и Иран могут в ближайшее время создать свой военно-политический блок для противостояния, заявил НСН экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов.

Тихоокеанский флот РФ сообщил о начале совместного патрулирования кораблей РФ и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным флота, в российско-китайский отряд вошли большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и эсминец «Шаосин», а также суда снабжения обеих стран. Комоедов отметил, что пока это всего лишь учения.