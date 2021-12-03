Глава ЛНР считает необходимым восстановить с РФ железнодорожное сообщение
Власти ЛНР считают необходимым восстановить железнодорожное сообщение с Россией, реализация указа президента РФ Владимира Путина о поддержке Донбасса должна привести к увеличению объемов торговли с государством. Об этом сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в интервью ТАСС.
По его словам, упрощать пограничные и таможенные процедуры, а также развивать и восстанавливать транспортное сообщение нужно в рамках указа Путина. Пасечник отметил, что следует также использовать возможности трансграничного сотрудничества.
Советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что предложение Путина о предоставлении гуманитарной помощи Донбассу – серьезный шаг навстречу восстановлению экономики самопровозглашенных республик.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru